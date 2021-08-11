شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات لـ 65 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة الضحايا جراء حرائق الغابات فى الجزائر إلى 65 شخصًا منهم 37 مدنيًا و28 عسكريًا، فضلًا عن إصابة 12 عسكريًا وُصفت حالتهم بالحرجة.

وقال المدير العام للغابات الجزائرية على محمودى - فى تصريح أودرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء - إنه من إجمالى 103 حرائق نشبت عبر 17 ولاية من منذ الاثنين الماضي، كما أن هناك 86 حريقًا لم يتم بعد إخماده، موضحًا أن ولاية تيزى وزو فقط سجلت 30 حريقًا مروعًا.

وتواجه الجزائر وضعا صعبا مع زيادة وتيرة اشتعال الحرائق فى العديد من الولايات المختلفة، وأشارت الحماية المدنية الجزائرية خلال الساعات الماضية إلى ارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية، وسجل فى ولاية تيزى وزو 25 حريقا، و14 بالطارف، و12 حريقا بجيجل ومثلها فى بجاية، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 فى بومرداس، و3 فى كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة.

واكتست منصات مواقع التواصل الاجتماعى باللون الأحمر الذى يغطى سماء المدن الجزائرية التى تشهد حرائق فى الغابات، وسط حالة من التضامن مع الوضع المأساوى فى الجزائر، ومطالبات بمزيد من الدعم لاحتواء أثار هذه الحرائق، وانتشرت الكثير من الفيديوهات والصور المتداولة على صفحات السوشيال ميديا التى تنقل حجم المأساة التى تعيشها الجزائر بسبب الحرائق المتزايدة.

وساعدت الظروف الجوية على امتداد الحرائق وانتشارها، وأضاف رئيس الحكومة في تصريحات صحفية، أن "الأيادى الإجرامية وراء الحرائق، وهذا ما أثبتته التحقيقات الأمنية"، موضحاً أنه تم "اختيار أماكن انطلاق الحرائق بعناية من طرف المجرمين حتى تنتشر بسرعة".