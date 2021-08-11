شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مظلات ومراوح كهربائية للطائفين حول الكعبة بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي على عملية توزيع مجموعة من المظلات والمراوح الكهربائية داخل المطاف على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا).

ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صورا لجانب من عملية توزيع المظلات والمراوح الكهربائية على زوار البيت الحرام.



توزيع المظلات على المعتمرين



هدايا الحرم

وأشار القائمون على إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بأن هذه الخدمات ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للوكالات والإدارات التابعة لها بحسن الاستقبال، وبذل الجهود التي تساهم في نجاح هذه الحملة.



المراوح الكهربائية



توزيع الهدايا

وفى وقت سابق، حرصت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلةً فى الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، على توديع حجاج بيت الله الحرام بتوزيع عدد من الهدايا على الحجاج متضمنة سجادات صلاة ومصاحف، حيث تم توزيع عدد من الهدايا للحجاج بالمسجد الحرام وذلك ضِمن برنامج حملة معتمرينا شرف لمنسوبينا (٩) داخل المسجد الحرام.

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، جانب من عملية توزيع المصاحف على الحجاج لحظة توديعهم المسجد الحرام، وشارك مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، غازى بن فهد الذبيانى، برفقة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور عبدالرحمن الشهرى وعدد من مديري الإدارات فى توزيع الهدايا لحجاج بيت الله الحرام، وفق آلية عمل تراعى الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتسلم كل حاج وحاجة بعد إنهاء طوافهم "طواف الوداع" هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة فى نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكتاب الأسوة فى تحقيق القدوة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأيضاً كتاب التفسير الميسر وسجادة داخل الحقيبة.