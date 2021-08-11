الجزائر تعلن الحداد الوطني 3 أيام على ضحايا الحرائق

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، "على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أوت (آب) 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها".

كما قدم الرئيس الجزائري التعازي لعائلات الضحايا، ووعد بـ" الانتصار على المحنة التي ألمت بالجزائر"، معلنا تجنيد كافة الإمكانات للسيطرة على النيران.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء كانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 65 حالة وفاة بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم من ولاية تيزي وزو.

وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن 12 عسكريا آخرين في حالة حرجة في المستشفيات.