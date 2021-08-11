قطر تعين سفراء لعدة دول

دبي - محمود عبدالرازق - أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم الأربعاء، القرار الأميري رقم 28 لعام 2021، بتعيين خالد فهد عبدالهادي الشهواني الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة بلجيكا.

وبموجب القرار الأميري رقم 30، تم تعيين عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله المالكي الجهني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الاتحاد الأوروبي.

كما عين كل من بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية، وجمال ناصر سلطان البدر سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية كوبا، وأحمد محمد ناصر الدهيمي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بنما.