شكرا لقرائتكم خبر عن نيران الغابات تغطى سماء 16 ولاية بالجزائر وسط ذعر المواطنين.. فيديوهات وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه الجزائر وضعا صعبا مع زيادة وتيرة اشتعال الحرائق في العديد من الولايات المختلفة، وأشارت الحماية المدنية الجزائرية خلال الساعات الماضية إلى ارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية، وسجل في ولاية تيزي وزو 25 حريقا، و14 بالطارف، و12 حريقا بجيجل ومثلها في بجاية، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 في بومرداس، و3 في كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة.



صدمة المواطنين



طفل يشاهد الحريق

واكتست منصات مواقع التواصل الاجتماعي باللون الأحمر الذي يغطي سماء المدن الجزائرية التي تشهد حرائق في الغابات، وسط حالة من التضامن مع الوضع المأساوي في الجزائر، ومطالبات بمزيد من الدعم لاحتواء أثار هذه الحرائق، وانتشرت الكثير من الفيديوهات والصور المتداولة على صفحات السوشيال ميديا التي تنقل حجم المأساة التي تعيشها الجزائر بسبب الحرائق المتزايدة.



جانب من الوضع



حرائق الغابات

وأسفرت حرائق الغابات في الجزائر عن سقوط الكثير من الضحايا، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى 42 شخصا بينهم 25 عسكريا، بحسب" سكاى نيوز"، كما رصدت الحماية المدنية حريقين في البويرة، وحريقا واحدا فى مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة، وقال الوزير الأول الجزائرى (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن، إن نحو 71 حريقاً طالت 18 ولاية (محافظة).

وساعدت الظروف الجوية على امتداد الحرائق وانتشارها، وأضاف رئيس الحكومة في تصريحات صحفية، أن "الأيادى الإجرامية وراء الحرائق، وهذا ما أثبتته التحقيقات الأمنية"، موضحاً أنه تم "اختيار أماكن انطلاق الحرائق بعناية من طرف المجرمين حتى تنتشر بسرعة".



السماء باللون الاحمر



الوضع فى الجزائر



جانب من الحريق

كما أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، أن بلاده تعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل استئجار طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت، وفي تصريح له عبر التلفزيون الجزائرى قال الوزير الأول: "الدولة تعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل استئجار بعض الطائرات الخاصة بإطفاء الحرائق".

وأضاف بن عبد الرحمن: "نحن في اتصالات جد متقدمة مع الشركاء الأوروبيين من أجل إتمام هذه العملية التي ستساعدنا في الإسراع بإطفاء هذه الحرائق".



الحريق فى كل مكان



الحريق