شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان والعراق توقعان مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن عقد مشاورات سياسية ثنائية.

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، تهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين باكستان والعراق ودفع التعاون في مختلف المجالات المشتركة.

وفي وقت سابق، عقد الوزيران جلسة محادثات على مستوى الوفود شملت عددا من الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي والدولي.

يذكر أن وزير الخارجية العراقي قد وصل إلي العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره الباكستاني لبحث دعم العلاقات المشتركة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن باكستان والعراق تتمتعان بعلاقات ثنائية وثيقة، حيث تولي باكستان أهمية كبيرة لدعمها خلال الفترة المقبلة وتوسيع التعاون المتبادل في مختلف المجالات.