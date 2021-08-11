«تعليم نجران» يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح، إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ . وأوضحت إدارة تعليم نجران، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام “نور”، في حين بدأت الإدارة استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من شهر محرم الحالي.

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