شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة ناسا تكشف سبب تأجيل إطلاق ستارلاينر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء الروسي، أن «ناسا» أبلغتهم عن أسباب تأجيل إطلاق مركبة ستارلاينر الفضائية التي تنتجها شركة بوينغ، حسب موقع «روسيا اليوم».



وأعلنت «ناسا» يوم 29 يوليو الماضي عن تأجيل إطلاق المركبة لإعطاء فرصة لطاقم المحطة الفضائية الدولية للتعامل مع وحدة المختبر «ناؤوكا» التي التحمت بالمحطة.

وبعد ذلك قررت الوكالة تأجيل إطلاق المركبة ثانية لأسباب فنية.