24 من جرحى الإصابات المعقدة في الجيش السوري يصلون إلى سانت بطرسبورغ

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا للبيان الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن "الجرحى الـ24 الموفدين يعانون نسبا مختلفة من عجز الإصابات، وسيتلقون عمليات جراحية وعلاجات متعددة الاختصاصات في الجوانب العظمية والعصبية والعينية والفكية والجراحة العامة، يقوم بها اختصاصيو الأكاديمية الطبية العسكرية الروسية في هذا المركز".

وتلقّت وزارة الدّفاع الروسية طلبا من نظيرتها السورية لمتابعة علاج عشرات الجرحى ممن لحقت بهم إصابات بليغة خلال العمليات الحربية، لاستكمال علاجهم في المراكز الطبية العسكرية الروسية، وذلك ضمن اتفاق تعاون يجمع الطرفين في القطاعين العسكري والطبي.

© Sputnik . POOL

وقبل أيام، عقدت مجموعات عمل (روسية- سورية) مباحثات طبية خلال انعقاد جلسات متابعة نتائج الدورة الأولى من مؤتمر اللاجئين السوريين، أجرى خلالها مجموعة من اختصاصي الخدمات الطبية العسكرية الروسية، معاينات تشخيصية لأكثر من 100 جريح من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة.

وعلى خلفية المعاينات، حدد أخصائيو الخدمات الطبية الروسية الحالات التي يمكن متابعة معالجتها لدى مركز (سانت بطرسبرغ الطبي العسكري)، وخاصة تلك التي تتّسم بالتعقيد طبيا، وتنطوي على مؤشرات إمكانية العلاج وفقا للموارد والاختصاصات المتاحة في روسيا، وفي الوقت ذاته، لا يمكن التنبؤ بنتائج تلك العلاجات تبعا لصعوبتها الشديدة، مع التأكيد بأن الأطباء الروسيين سيضعون كامل خبراتهم وإمكاناتهم في سبيل معالجة الجرحى.

ووفقا للبيان، سيستمر التعاون وايفاد الجرحى إلى المراكز الطبية الروسية، ويتسنى للخدمات الطبية العسكرية الروسية إرسال فرق التقييم والتشخيص الطبي للحالات الصعبة والحرجة، تمهيدا لاستقبال المزيد من حالات الجرحى سنويا.