وكالة: الكويت ترفع سعر النفط لآسيا الشهر المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة إن الكويت حددت سعر خام التصدير الكويتي في سبتمبر/ أيلول عند 2.35 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بزيادة 30 سنتا عن الشهر السابق.

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رفعت الكويت، أيضا، سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في سبتمبر أيلول عند 3.15 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن الشهر السابق.

وأوضحت الوكالة أن زيادة سعر خام التصدير الكويتي جاء أعلى عشر سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.

وأشارت التوقعات الشهرية قصيرة الأجل التابعة لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إلى رفع توقعات إنتاج النفط في البلاد في نهاية العام الجاري بمقدار 20 ألف برميل يوميا، إلى 11.12 مليون.

بينما خفضت الوزارة التوقعات للعام المقبل بمقدار 80 ألفًا، إلى 11.77 مليون.

ورفعت وزارة الطاقة الأمريكية، في تموز/ يوليو، توقعاتها لإنتاج النفط لهذا العام إلى 11.1 مليون برميل يوميًا، ولعام 2022 - إلى 11.85 مليون برميل يوميًا.

وبلغ متوسط إنتاج النفط في البلاد العام الماضي 11.28 مليون برميل يومياً.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، بشكل طفيف، التوقعات لمتوسط سعر خام "برنت"، للعام الجاري، إلى 68.71 دولار للبرميل من 68.78 دولار سابقاً.