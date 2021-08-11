إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى لمعاينة تفاصيل حول هيكل سليمان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، قولها إن العشرات من المستوطنين، يتقدمهم "مستوطن متطرف" يدعى إيهودا غليك، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة.

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وقالت الوكالة إن المقتحمين أجروا "جولات استفزازية" في باحات المسجد الأقصى، وسط تلقيهم شروحات حول الهيكل المزعوم (هيكل سليمان).

على جانب آخر، أخطرت السلطات الإسرائيلية مواطنين فلسطينيين في بلدة تقوع شرقي بيت لحم، بإخلاء أرضهما وإزالة كل الإنشاءات المقامة عليها خلال 14 يوما.

وقال مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح: "الاحتلال استولى على مستلزمات زراعية، وبعض الأغراض، ودمر أبواب بركسات تعود للمواطن خليل الشاعر. إن مربي الثروة الحيوانية في تقوع يتعرضون منذ فترة لهجمة، تهدف الى تفريغها من أصحابها، والاستيلاء عليها لأغراض استيطانية".

وبالتزامن، أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة في أبراج المراقبة، الرصاص، صباح اليوم، تجاه مجموعة من المزارعين في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأجبرتهم على العودة إلى منازلهم.

ويأتي ذلك، استمرارا لمسلسل يومي من إطلاق الرصاص والقنابل الدخانية والصوتية تجاه المزارعين الفلسطينيين في المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية.

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