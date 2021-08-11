شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى يؤكد اعتزامه زيارة ليبيا لإجراء مشاورات مع جميع الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الاممي لليبيا يان كوبيتش أن عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق قبل 24 ديسمبر قد يؤدي إلى حرمان الشعب الليبي من القدرة على انتخاب ممثليه ، خاصة وانه لم يتبقى على موعد الانتخابات إلا 134 يوما ويجب أن لا تقوض أي من مقترحات عملية إجراء الانتخابات في موعدها .

وكشف المبعوث الأممي في كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة الافتراضية لملتقي الحوار السياسي الليبي ، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية ،عن اعتزامه زيارة ليبيا في القريب العاجل لإجراء مشاورات مع جميع الأطراف السياسية لدعم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد .

ودعا " كوبيتش " أعضاء ملتقى الحوار السياسي العمل للتوصل في هذه الجلسة الى أرضية مشتركة لأجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم