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المبعوث الأممى يؤكد اعتزامه زيارة ليبيا لإجراء مشاورات مع جميع الأطراف

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القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الاممي لليبيا يان كوبيتش أن عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق قبل 24 ديسمبر قد يؤدي إلى حرمان الشعب الليبي من القدرة على انتخاب ممثليه ، خاصة وانه لم يتبقى على موعد الانتخابات إلا 134 يوما ويجب أن لا تقوض أي من مقترحات عملية إجراء الانتخابات في موعدها .

وكشف المبعوث الأممي في كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة الافتراضية لملتقي الحوار السياسي الليبي ، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية ،عن اعتزامه زيارة ليبيا في القريب العاجل لإجراء مشاورات مع جميع الأطراف السياسية لدعم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد . 

ودعا " كوبيتش " أعضاء ملتقى الحوار السياسي العمل للتوصل في هذه الجلسة الى أرضية مشتركة لأجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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