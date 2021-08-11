شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يوجه بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإخماد 71 حريقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإخماد 71 حريقًا نشب عبر 18 ولاية بالجزائر.

وأضاف عبدالرحمن في تصريح وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء أنه وفقا لتوجيهات الرئيس الجزائري تتحرك القطاعات الوزارية للسيطرة على الوضع بالمناطق المنكوبة، وهي مجندة للتكفل بالمتضررين ومد يد العون للمواطنين المنكوبين جراء هذه الحرائق التي تسببت في وفاة 17 مدنيًا و25 عسكريًا فقدوا حياتهم خلال عمليات إطفاء النيران.

