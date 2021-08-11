شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من العاهل السعودى تتضمن دعوة لزيارة المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لدعوته لزيارة المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " اليوم الأربعاء، أن الرسالة تناولت العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة سلمها سفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وأعرب أمير الكويت عن سعادته بتلبية الدعوة.