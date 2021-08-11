البحرية الإسرائيلية تستهدف مراكب صيد قبالة غزة

القاهرة - سامية سيد - استهدفت البحرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مراكب صيد قبالة ساحل غزة.

وهاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمراكب الصيد على الأقل، واضطرار الصيادين إلى العودة.

وكانت قد طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي، والقانون الدولى الإنساني، وفى المقدمة وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطينى الصامد فى قطاع غزة، يدفع أثمانا باهظة من حياته وواقع معيشته وقوت أطفاله ومستقبل أجياله، بسبب الحصار الظالم الذى تفرضه دولة الاحتلال عليه، وأدى إلى تخريب عيش المواطنين وتراجع مستوى الخدمات الأساسية التى تقدم لهم، تحت ضغط العدوان والحصار، والمماطلة والابتزاز الإسرائيلي.