شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 86 إصابة بكورونا و6 حالات وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصر تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ليل الثلاثاء/الأربعاء أن إجمالي عدد المصابين المسجلين يرتفع بذلك إلى 284875 من بينهم 16588 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 107 أشخاص من الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين 233405 .