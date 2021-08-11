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مصر تسجل 86 إصابة بكورونا و6 حالات وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصر تسجيل 86 إصابة بفيروس و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ليل الثلاثاء/الأربعاء أن إجمالي عدد المصابين المسجلين يرتفع بذلك إلى 284875 من بينهم 16588 حالة وفاة.

 

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 107 أشخاص من الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين 233405 .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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