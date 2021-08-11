شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط ببرقية تعزية للرئيس الجزائرى: نثق فى قدرة الجزائر على تجاوز المحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعرب خلالها عن خالص تعازيه للجزائر قيادة وشعباً في حرائق الغابات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة، أن أبو الغيط أعرب في رسالة مماثلة إلى رمطان لعمامرة وزير الخارجية عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع الجزائر، وعن ثقته في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار تلك المحنة.