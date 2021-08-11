شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة تونس الأشد حرارة فى قارة أفريقيا.. لامست حاجز الـ 49 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن العاصمة تونس احتلت أمس الثلاثاء الصدارة في قارة إفريقيا في ترتيب المدن الأشد حرارة، حيث احتلت 6 مدن تونسية قائمة المدن الأشد حرارة في أفريقيا.