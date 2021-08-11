شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إخراج الزكاة للأخت؟.. «الشيخ المصلح» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، حكم إعطاء زكاة الفطر للأخت.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أنه لا حرج في إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت طالما أنهما من ذوي الحاجات ومن المساكين، مبيناً أن زكاة الفطر تعطى للمساكين.
وأشار إلى أنه يجوز إخراج الزكاة إلى الأقارب الفقراء، مستشهداً بما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يجوز إخراج الزكاة للأخت؟.. «الشيخ المصلح» يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.