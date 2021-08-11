شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إخراج الزكاة للأخت؟.. «الشيخ المصلح» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، حكم إعطاء زكاة الفطر للأخت.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أنه لا حرج في إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت طالما أنهما من ذوي الحاجات ومن المساكين، مبيناً أن زكاة الفطر تعطى للمساكين.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج الزكاة إلى الأقارب الفقراء، مستشهداً بما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.