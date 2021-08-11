الصحة المصرية تحذر: سنشهد زيادة في إصابات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، الدكتور محمد النادي، إن "زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة يؤكد أننا سنشهد زيادة أكبر في الإصابات خلال شهر سبتمبر".

وأوضح النادي، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، مساء أمس الثلاثاء، أنهم كانوا يتوقعون أن تشهد الإصابات زيادة في الفترة الحالية بنسبة 15%، والأرقام مرشحة للزيادة.

وعن متحور "دلتا" و"دلتا مصر"، أكد المسؤول المصري أنه "لم يتم رصدهما في مصر حتى الآن بصورة فعلية".

وقال إنه "لا تزال السلالة المتحورة التي نصاب بها في مصر هي سلالة الموجة الثالثة"، مشددا على أن هذا لا يمنع أن متحور "دلتا" قد يكون موجودا بصورة عشوائية ولكن لم يعلن عنها بصورة رسمية.

ولفت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة إلى أن "متحور دلتا ليس ببعيد عن مصر، حيث إننا جزء من العالم، والعالم كله يعاني منه". مؤكدا على أنه "لو موجود عندنا سنعلن فورا".