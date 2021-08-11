الكاظمي في كربلاء بعد ساعات من مقتل مدير بلديتها... "أحضروا له القاتل في موقع الحادث"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على "تويتر" صورا للكاظمي وهو يُشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في المدينة، حيث زار، صباح اليوم، موقع حادث مقتل مدير البلدية والتقى بعدد من العاملين هناك.

​ومساء أمس الثلاثاء، توفي مدير بلدية كربلاء، عبير الخفاجي، بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره، أطلقها نحوه أحد المتجاوزين، خلال إشرافه على حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي، وأعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، صباح اليوم، اعتقال قاتل عبير، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وزار مصطفى الكاظمي أسرة الضحية، وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، بأن الكاظمي قدّم "التعزية لعائلة الشهيد، وأن القاتل سينال جزاءه العادل، بعد أن تم اعتقاله من قبل قواتنا الأمنية".

وقال الكاظمي: "سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام".

ولفت إلى أن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأن القصاص العادل سيكون مصير كل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح بأن تعم الفوضى".

​وأكد رئيس الوزراء العراقي على أن "الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصا على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه".

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزارء أن الكاظمي وجه "بتسمية الشارع باسم الشهيد المهندس عبير سليم، وباستمرار الحملة لإزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون".

​كما أكد الكاظمي أن "مشروع الشهيد سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات".

ولفت بيان مكتب الكاظمي إلى أنه "قد جاءت القوات الأمنية بالمجرم القاتل إلى مكان الحادث"، وأن الكاظمي شدّد على ضرورة أن "يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل؛ ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية".