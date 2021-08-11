شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يزور كربلاء بعد ساعات من مقتل مدير بلديتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الأربعاء، أن جهود الحكومة فى تنفيذ القانون ستستمر بجميع المحافظات، فيما شدّد على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره فى القصاص من القاتل.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أشرف على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء، حيث زار، صباح اليوم الأربعاء، موقع حادث مقتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك.

ووجّه الكاظمي بـ"تسمية الشارع باسم المهندس عبير سليم، والاستمرار بحملة إزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون"، لافتا إلى أنه سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات.

وجاءت القوات الأمنية بالقاتل إلى مكان الحادث، حيث شدّد الكاظمي "على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية"، مؤكداً أن "جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر، وبوتيرة أعلى من السابق، بجميع المحافظات