شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين فى جنين ونابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة جبع جنوب جنين اليوم الأربعاء، واعتقلت شابين ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق للغاز المسيل للدموع.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معد عماد كنعان، واياد يوسف ملايشة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي نابلس، اعتقل جنود الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال مرورهم من حاجز حوارة فجر اليوم فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الغربية والوسطى من المدينة، وداهمت عددا من المحلات التجارية وسط المدينة، وفجرت أبواب بعضها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجنود وعشرات الشبان دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.