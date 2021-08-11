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العثور على كائن غريب في باطن الأرض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

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انتشر مقطع فيديو على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لكائن غريب، تم العثور عليه من قبل عامل على حفارة ميكانيكية في الأرض.

 

وأظهر الفيديو كيف يقوم الرجل بتشغيل الحفارة الميكانيكية لتقليب التربة، وفجأة يرى شيئًا غريبًا يتحرك، لكنه يكتشف بأن هذا الكائن مجهول وغير معروف ماهو، ويبدأ بالصراخ.

 

ويبدو الحيوان في البداية كأنه ثعبان البحر، ولكن بعد مراجعة العديد من الخبراء للفيديو، استنتج أن الكائن الحي الغريب هو السمكة الرئوية (هي نوع من الأسماك تتنفس الأكسجين الذائب في الماء فتتحور مثانتها الغازية إلى ما يشبه الرئة وتتنفس به الهواء الجوي)، وتعيش هذه الحيوانات في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، في بلدان في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا، بحسب وكالة "سبوتنيك".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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