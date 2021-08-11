شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية واسعة للجيش العراقى فى صحراء الرطبة لملاحقة بقايا داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية أمنية واسعة للجيش العراقى فى صحراء الرطبة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية .

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" شرعت قطعات من الجيش العراقى وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع، فجر اليوم، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الانبار".

واضاف أن" العملية تمت بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

وتأتي هذه العملية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والبحث عن اوكارهم ولتطهير المناطق.