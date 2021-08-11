شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية شديد الحرارة بالكويت وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تتعرض السعودية لأمطاررعدية، ويكون الطقس فى الامارات صحو إلى غائم حزئيا، وشديد الحرارة فى الكويت.

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزء الجنوبي.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-30 كم/ساعة. تتحول ليلا الى جنوبية غربية، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس رطب على السواحل، خاصة غربا مع احتمال تشكل ضباب خفيف وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، وصحوا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

الكويت

ليلًا حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول والصغرى 34 درجة، و نهارًا شديد الحرارة والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة والعظمى 49 درجة.