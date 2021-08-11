شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن قتل زوجته وأصاب طفله بسلاح أبيض في مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغاً عن تعرّض مواطنة وابنها لاعتداء بسـلاح أبيض من قبل زوجها نتج عنه وفـاتها وإصـابة الطفل بجروح طفيفة.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، مبيناً أن الحـادثة وقعت نتيجة خلافات بينهما.
وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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