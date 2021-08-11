إضراب سائقي القطارات في ألمانيا يشل حركة الركاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يواجه المسافرون في مختلف أنحاء ألمانيا حالة من الفوضى اليوم الأربعاء مع بدء سائقي القطارات إضرابا عن العمل لمدة يومين بسبب خلاف بشأن الأجور بما في ذلك مكافأة بسبب جائحة فيروس كورونا.



وألغت شركة دويتشه بان المشغلة للجزء الأكبر من شبكة قطارات السكك الحديدية في ألمانيا حوالي 75% من رحلات القطارات طويلة المدى وتتوقع المزيد من الإلغاءات مع تأخيرات في مواعيد قيام الرحلات على الخطوط الإقليمية.

وبدأ الإضراب مساء أمس الثلاثاء مع قيام أعضاء نقابة سائقي القطارات بوقف تشغيل قطارات البضائع.

ولم يتضح ما إذا كانت شركات السكك الحديدية الأخرى ستتأثر بالإضراب، في أعقاب انضمام عمال أنظمة التحكم في حركة القطارات إلى الإضراب، حيث بدون قيام هؤلاء العمال بوظائفهم لا يمكن أن يتحرك أي قطار.

كانت الرابطة الاتحادية لروابط أرباب العمل في ألمانيا حذرت مسبقا من أن تداعيات الإضراب تمثل خطرا على التعافي الصعب للاقتصاد.

يأتي ذلك على خلفية النزاع على الأجور بين النقابة وشركة دويتشه بان حيث تطالب النقابة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

وأعلنت النقابة أنها لن تقبل بعقد جولة في العام الحالي دون الخروج بنتيجة، وطالبت بمكافآة بقيمة 600 يورو لمواجهة تداعيات كورونا، وزيادة الأجور بنسبة 2ر3% على مدى 28 شهرا.