دقلو: لن نسمح بالانقلاب على الحكومة الانتقالية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن حميدتي قال خلال خطاب موجه لقواته بمنطقة قرى شمال العاصمة الخرطوم، إن "الحكومة الانتقالية حققت إنجازات في ملفات مهمة منها تحسين العلاقات الخارجية وعودة السودان لحضن المجتمع الدولي بعد عزلة طويلة، إلى جانب البدء في إعفاء الديون الخارجية، إضافة لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحقيق السلام".

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن بلاده ودعت الحرب ولن تعود إليها مجددا، مشيرا إلى أن "العسكريين يريدون تحولا ديمقراطيا حقيقا عبر انتخابات حرة ونزيهة تخضع لرقابة تجنبها الغش، الذي حدث من قبل في إشارة إلى تزوير الانتخابات في عهد حكومة البشير".

وعاب حميدتي على السياسيين الانشغال بالسلطة وإهمال التنمية، مؤكدا أن "السياسيين هم من يمنحون الفرص للانقلابات بانشغالهم بالسلطة وإهمال التنمية".

هذا ويحكم السودان إئتلاف من العسكريين والمدنيين لـ 39 شهرا بدأت في 21أغسطس/آب الماضي بعد الأطاحة بالرئيس عمر البشير.