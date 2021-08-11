شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى ينقذ 83 مهاجراً غير شرعى بعد تعطل قاربهم أمام سواحل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ خفر السواحل التونسى اليوم، 83 مهاجراً غير شرعي من الغرق بعد تعطل قاربهم أمام السواحل التونسية.



وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

يذكرأن، أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 222 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، الشهرالماضى بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عمليات اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، أنه تم إيقاف 30 مهاجراً بمدن صفاقس وطبلبة وقليبية على متن سيارات أجرة، وداخل منازل، بعد أن كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الموقوفين.