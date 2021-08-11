شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة العراقيين العالقين على الأراضى البيلاروسية إلى مطار بغداد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، عن وصول رحلتها الإستثنائية الى مطار بغداد الدولي والتى خصصت لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا.

وقالت الشركة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إن "الرحلة التى هبطت داخل مطار بغداد الدولي مساء اليوم أجلت نحو 240 مواطن عراقي اضافة الى نقل جثمان المتوفى العراقي جعفر الحارس والذي قضى نحبه على الحدود البيلاروسية الليتوانية على نفقة الشركة".

واضافت ان "وزارة النقل وادارة الخطوط الجوية العراقية تبذل جهوداً إستثنائية مع الكادر الدبلوماسي المقيم في مينسك لتقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل إتمام عمليات الاجلاء بنجاح واعادة المواطنين العراقيين الى ارض الوطن".