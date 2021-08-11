مسؤول يمني: قيادي في جماعة الحوثيين تهجم على عيادة أممية في الحديدة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، عبر "تويتر"، إن "نقل بعثة الأمم المتحدة إلى منطقة محايدة أصبح أمرا واقعا، حيث أقدم أبو علي الكحلاني ما يسمى مدير أمن الحديدة بالتهجم على عيادة برنامج الأغذية العالمي ونهب لقاح كورونا (كوفيد-19) المخصص لموظفي الأمم المتحدة ويمنع أي لقاح".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف: "لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل بعثة الأمم المتحدة أو مكتب المبعوث الأممي".

ولم يصدر أي تعليق من بعثة الأمم المتحدة أو جماعة الحوثيين بشأن اتهام المسؤول الحكومي اليمني.

وفي مارس/آذار 2019، علقت الحكومة المعترف بها دوليا مشاركة فريقها في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة انتشار القوات التي يرأسها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" الجنرال أبهيجيت غوها، بعد مقتل ضابط ارتباط في قوات الحكومة العقيد محمد الصليحي، بعملية قنص تُتهم جماعة الحوثيين بتنفيذها، مشترطة التحقيق في الحادثة، ونقل مقر البعثة الأممية في الحديدة من مناطق سيطرة الجماعة، لاستئناف مشاركتها.

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018م، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار اليمن الآن عبر موقع سبوتنيك.