شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الليبية تعلن توفير 3 مصانع للأكسجين بالتنسيق مع الجانب الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي الزناتى مع ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيت هوف، والوفد المرافق لها، على توفير 3 مصانع للأكسجين بالتنسيق مع الجانب الإيطالى.

واستعرض اللقاء - وفقا لما نقلته بوابة "الوسط" الليبية - آلية التنسيق وتكثيف الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ورسم السياسات والاستراتيجيات الصحية، وتحديد الأولويات الضرورية المهمة، التى تواجه مراكز العزل والحجر الصحى، والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

يذكرأن، أعلنت الحكومة الليبية تمديد حظر التجول الجزئي، في بلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي؛ كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا، وقالت قناة 218 الليبية، إن قرار الحكومة بتمديد الحظر، جاء بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء، إلى وزير الداخلية، يقضي بمواصلة الحظر جزئيًا، وذلك بناءً على توصية وزارة الصحة؛ لعدم استقرار الوضع الوبائي.

ويبدأ الحظر الجزئي من الساعة السادسة مساء، ويستمر حتى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالى، وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2001 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و31 حالة وفاة.

يُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا، بلغ مع الإعلان الأخير، 269847 حالة منها، 3750 حالة وفاة و200238 حالة شفاء.