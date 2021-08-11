"شاومي" تطلق رسميًا هاتف "Xiaomi Mix 4" بكاميرا أسفل الشاشة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تطلق رسميا هاتف Xiaomi Mix 4 بكاميرا أسفل الشاشة

الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365

كشقت شركة الهواتف الصينية العملاقة شاومي، الثلاثاء، النقاب​ عن طراز جديد في سلسلة ”MIX“.



وكشفت الشركة رسميًا عن هاتف ”Xiaomi Mix 4“ وهو أول جهاز للعلامة التجارية يحتوي على كاميرا تحت الشاشة، ويمكن القول إنها الإضافة الأكثر شهرة في السلسلة منذ طرح هاتف ”Mi Mix“ الذي هزَّ عالم الهواتف الذكية مرة أخرى العام 2016.

تصميم Xiaomi Mix 4

يحتل هاتف ”MIX 4“ مكانة رائدة، وقد حافظت ”شاومي“ على التصميم الأنيق والجذاب.

ويأتي الهاتف بشاشة منحنية قليلًا، والجزء الخلفي مغطى بالسيراميك الذي أصبح الآن أخف بنسبة 30٪، وتوجد كاميرا كبيرة مربعة الشكل في الخلف تضم 3 كاميرات خلفية.

وستقوم ”شاومي“ ببيع الهاتف بثلاثة ألوان: ”الأبيض، والرمادي، والأسود“، كما يأتي الهاتف بمكبرات صوتية تم ضبطها بمعايير ”Harman/Kardon“.

مواصفات ”MIX 4“

يحتوي هاتف ”MIX 4“ على شاشة منحنية ”AMOLED“ ثلاثية الأبعاد مقاس 6.67 بوصة مع دعم لتقنيتي ”HDR10 +“ و ”Dolby Vision“ الشاشة عبارة عن لوحة TrueColor بحجم 10 بت مع نسبة تباين 500،000: 1.

وأكدت ”شاومي“ أن الشاشة محمية بزجاج ”Gorilla Glass Victus“ المقاوم للصدمات والخدوش.

وتستخدم الشاشة تقنية البكسل الماسي الصغير التي تقلل أحجام البكسل، وتزيد من سطوع البكسل، وتقول ”شاومي“ إن الشاشة المعاد تصميمها تسمح بشفافية أفضل لمنطقة الكاميرا.

المعالج والذاكرة

يُعد هاتف ”شاومي“ الجديد أيضًا الأول في العالم الذي يتم تشغيله بواسطة معالج ”Snapdragon 888″، مقترنًا بسعة تصل إلى 8-12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 -512 غيغابايت للتخزين.

الكاميرا

واحدة من أبرز ميزات هاتف ”MIX 4“ هي تقنية الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة والتي أطلق عليها شاومي اسم ”CUP“ (الكاميرا السفلية) بدقة 20 ميغابكسل، وحجم بيكسل 1.6 µm، بتقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر.

وطورت ”شاومي“ تقنية الكاميرا أسفل الشاشة في هاتف Mix 4 باستخدام فئة جديدة كليًا من لوحات الشاشة المرنة، والتي تتميز بتصميم يدعم أعلى نفاذية من الإضاءة لمستشعر الكاميرا، كما استخدمت شاومي بيكسل micro-diamond والذي يقترن مع خوارزمية للحد من انكسار الإضاءة بعيدًا عن المستشعر.

أيضًا يتميز الجزء الخاص بالكاميرا في شاشة الهاتف بسطوع 400 بيكسل لكل بوصة، لذا سيدعم عرض بأعلى كفاءة.

كما يوجد في الخلف 3 كاميرات؛ بمستشعر ”ISOCELL HMX“ رئيس من سامسونغ بدقة 108 ميغابيكسل، وبحجم 1/1.33، والذي يدعم OIS.

ويأتي مستشعر بيرسكوب بدقة 50 ميغابيكسل لدعم تكبير بصري حتى 5 مرات ببعد بؤري 120مم، بينما يأتي المستشعر الثالث في إعدادات الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وزوايا عرض واسعة.

البطارية

وحزم الهاتف بطارية بقدرة 4500 مللى أمبير في الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، لدعم شحن الهاتف بشكل كامل خلال 21 دقيقة، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي 50 واط لشحن الهاتف بشكل كامل خلال 45 دقيقة.

أيضًا من بين المميزات التي تُقدَّم من ”شاومي“ في هذا الإصدار في دعم النطاق الترددي العريض جدًا ”UWB“، والذي سيقدم مميزات في الهاتف مثل التحكم في الأجهزة الذكية، وتحديد المواقع بدقة.

السعر

ويأتي النموذج الرئيس من ”Mix 4“ بسعر 4999 يوانًا صينيًا (770 دولارًا أمريكيًا)، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 6299 يوانًا صينيًا (970 دولارًا أمريكيًا).

وسيكون هاتف ”MIX 4“ متاحًا للطلب المسبق بدءًا من اليوم، وسيكون متاحًا للشراء، بدءًا من 16 أغسطس، في متاجر ”Mi Home“، ومتجر شاومي عبر الإنترنت و ”Youpin“ ولدى الشركاء المعتمدين.