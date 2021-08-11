شكرا لقرائتكم خبر عن مسلمو روسيا يرحبون بقرار توظيف النساء فى مساجد مكة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الأول لرئيس مجلس الإفتاء الروسى روشان أبياسوف، إن قرار السلطات السعودية بشأن تعيين النساء في المديرية الرئيسية للحرمين الشريفين، إجراء جديد وجيد، حيث ستساعد الموظفات النساء (في الحج والعمرة والزيارة) على الصلاة وأداء المناسك بشكل صحيح.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن أبياسوف، قوله: "أعتقد أن هذا ابتكار جيد سيساعد النساء إذا كانت لديهن أسئلة، مثل كيفية أداء الصلاة بالطريقة الصحيحة، وأيضا سيعزز من معرفتهن الدينية".

وأوضح أبياسوف أن الدائرة الرئيسية لشؤون الحرمين، تخطط في المستقبل لتوظيف عدة مئات من النساء للعمل في حرمي مكة والمدينة، مشيرا إلى أن النساء يعملن في المساجد الروسية منذ فترة طويلة، فهن يقدمن الاستشارات وينظمن الرحلات.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة (العربية) الفضائية أنه لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، سمحت السلطات للنساء بإدارة المقدسات الإسلامية (المساجد) في مكة والمدينة وقد عين رئيس المديرية العامة للحرمين الشريفين، عبد الرحمن السديس، مساعدتين لتطوير التواصل مع الجمهور النسائي.