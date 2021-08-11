شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حرائق الغابات فى الجزائر إلى 99 بـ16 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الحماية المدنية الجزائرية،‏ بارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية، وسُجل في ولاية تيزى وزو 25 حريقا، و14 بالطارف، و12 حريقا بجيجل ومثلها في بجاية، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 في بومرداس، و3 في كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة، حسبما ذكرت شبكة " روسيا اليوم".

كما رصدت الحماية المدنية حريقين في البويرة، وحريقا واحدا فى مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة، وقال الوزير الأول الجزائرى (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن، إن نحو 71 حريقاً طالت 18 ولاية (محافظة)، وساعدت الظروف الجوية على امتدادها وانتشارها، وأضاف رئيس الحكومة في تصريحات صحفية، أن "الأيادى الإجرامية وراء الحرائق، وهذا ما أثبتته التحقيقات الأمنية"، موضحاً أنه تم "اختيار أماكن انطلاق الحرائق بعناية من طرف المجرمين حتى تنتشر بسرعة".



وأكد الوزير الأول، أن الدولة لن تتسامح مع من يستهدف المواطنين الأبرياء وثروات البلاد، وأن كل المواطنين الذين خسروا مساكنهم وممتلكاتهم سيحصلون على تعويض كامل.