شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُلغى ضمان السيارة في الوكالة حال عمل صيانة خارجها الوكالة؟.. «التجارة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجابت وزارة التجارة على أكثر الأسئلة التي وردت اليها خلال شهر ذي الحجة المنصرم.

وأوضحت الوزارة في تغريدة علي حسابها بموقع “تويتر”، أن أبرز الأسئلة كان هو هل يُلغى ضمان السيارة في الوكالة عند عمل الصيانات الدورية خارج الوكالة .

وأكدت الوزارة أن الصيانة خارج الوكالة لا تلغي الضمان ويحق للمستهلك الاختيار بين الوكيل أو مراكز الصيانة الأخرى، مع مراعاة أجزاء الصيانة الدورية وفقا لكتيب المالك، والاحتفاظ بالفواتير بعد كل صيانة دورية.