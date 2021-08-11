شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي بجازان على سبيل التباهي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد المحلي:

أعلنت شرطة منطقة جازان، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من القبض على شخص أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفا.

وأوضحت شرطة منطقة جازان، أنه تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالته للإدارة العامة للمرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.