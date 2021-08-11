شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر والأمم المتحدة يبحثان تطبيق اتفاق السلام والمصالحة فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) القاسم واين، تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن القاسم يجري زيارة عمل في الجزائر حيث سيشارك غدا في ندوة حول دور البعثة الأممية في تحقيق الاستقرار في مالي والأمن في فضاء الساحل والصحراء.