شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حريق بمصنع قطاع غيار سيارات فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع مساء يوم الثلاثاء، حريق كبير فى مصنع لقطع غيار السيارات فى المنطقة الصناعية ببن عروس التونسية، بحسب "روسيا اليوم ". وأفادت وسائل إعلام تونسية، بأن ألسنة اللهب اشتعلت بالفواضل والأعشاب الجافة قرب المصنع ثم انتشرت فى كامل المصنع. وصرح العميد معز تريعة المتحدث باسم الإدارة العامة للحماية المدنية بأنه تخصيص 11 شاحنة إطفاء لتطويق الحريق ومنع النيران من إلحاق الضرر بالوحدات الصناعية المجاورة للمصنع.