شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يضبط خزانات لإخفاء المازوت بالبقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت القيادة العامة للجيش اللبناني أن قوة من الجيش نفذت مداهمات في بلدة الأنصار بمحافظة البقاع، حيث تمكنت من ضبط عدة خزانات موضوعة تحت الأرض وتحتوي على كميات كبيرة من مادة المازوت.

يأتي ذلك في وقت تعاني في البلاد من نقص شديد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل أفران الخبز ومولدات الكهرباء التي تمد المنازل بالطاقة في ظل عجز إمدادات الكهرباء في الشبكة الحكومية.

وأكد الجيش اللبناني أن وحداته المنتشرة في البقاع والشمال ألقت القبض خلال الأيام الثلاثة الماضية على 17 مواطناً و3 سوريين، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قدرت بحوالى 46800 لتر من مادة البنزين، و2900 لتر من مادة المازوت، إضافة إلى كمية من الطحين والدخان جميعها محملة في 8 سيارات و3 شاحنات و3 سيارات فان وصهريجين ودراجة نارية.

وأضافت القيادة العامة للجيش اللبناني أنه تم تسليم المضبوطات لمباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.