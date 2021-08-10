شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عام.. «عمالية الرياض» تنهي مستحقات 1185 متوفىً بـ 35 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تمكّنت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الهجري المنصرم 1442 هـ من إنهاء طلبات مستحقات 1185 من العمالة المتوفين بأكثر من 35 مليون ريال، بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.
ويأتي ذلك ضمن إنجازات إدارة العلاقات العمالية بمنطقة الرياض التي تتولى مهام استقبال بلاغات التغيّب والتعامل معها وتصفية مستحقات المتوفين من العمالة، بالإضافة إلى نقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل، ومنح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ورغبة الوافد في الخروج النهائي.
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