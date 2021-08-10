شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يروي أمثلة على تلاعب بعض فنيي الصيانة المنزلية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
روى المواطن م. محمد الجحدلي، المختص في مجال صيانة الكهرباء، بعضاً من الأمثلة على التلاعب الذي يرتكبه بعض فنيي الصيانة من العمالة الوافدة، والتي رآها خلال عمله في المهنة وواجه بعض التحديات منهم في بداية عمله.
وقال م. الجحدلي، في برنامج الشارع السعودي على “قناة السعودية”: “إن الفنيين من العمالة الوافدة كانوا يعطون أسعاراً أقل من التي يحددها هو ومن مثله، لإغراء العميل بأن يتعامل معهم رغم أن عملهم يكون أقل جودة.
وتابع الجحدلي أن من أساليب التلاعب أن يطلب العامل مواد أكثر من المطلوب، أو يغير أسعار المواد في الفواتير، أو لا يلتزم بتكملة العمل، حيث يأتي في مرحلة التشطيب الأخير ولا ينجز المطلوب منه.
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