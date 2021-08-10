شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزء الجنوبي.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-30 كم/ساعة. تتحول ليلا الى جنوبية غربية، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.