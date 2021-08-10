اغتيال مسؤول محلي بارز بالرصاص وسط العراق... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب المصدر، الذي تحفظ على كشف اسمه، فإن مدير بلدية كربلاء، المهندس عبير سليم، أصيب بثلاث رصاصات في صدره أثناء وجوده في منطقة المعملجي وسط المحافظة.

ولقي المسؤول حتفه إثر الهجوم، الذي وقع أثناء إشرافه على حملة لرفع التجاوزات في الشوارع. كما أكد المصدر أن القوات الأمنية لاحقت منفذ الهجوم المسلح، وألقت القبض على عدد من أبناء المتهم.

وأعلن محافظ كربلاء العراقية، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الثلاثاء، اغتيال مسؤول محلي بارز على يد أحد المتجاوزين على الشوارع العامة في شوارع المحافظة ذات الطابع القدسي والسياحة الدينية وسط العراق.

ونعى الخطابي في بيان مقتضب عبر صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" اليوم، المهندس عبير سليم مدير بلدية كربلاء بعد اغتياله أثناء إشرافه على حملة لإزالة التجاوزات في الشوارع العامة.

واستذكر المحافظ، دور المدير بأنه كان في مقدمة المديرين النشطين الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار من أجل خدمة المجتمع والصالح العام وبصماته واضحة في كربلاء، وبهذه الحادثة تكون المحافظة قد خسرت واحدا من أهم الموظفين.

تنفذ دوائر البلدية في مختلف محافظات العراق بين الحين والآخر حملات لرفع بسطات وكرفانات المتجاوزين على الشوارع في الطرق والأسواق، ومنها في كربلاء التي تحتضن السياحة الدينية لاسيما في شهري محرم الجاري وصفر المقبل من السنة الهجرية الجديدة.