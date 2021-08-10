ولي العهد يلتقي طارق حامدي الحائز على ميدالية فضية بأولمبياد طوكيو 2020

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : لتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 .

وعبر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

فيما عبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.