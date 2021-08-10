اخبار الخليج

ولي العهد يلتقي طارق حامدي الحائز على ميدالية فضية بأولمبياد طوكيو 2020

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

صحيفة الخليج الإلكترونية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : لتقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 .

وعبر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

فيما عبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير رئيس اللجنة الأولمبية العربية .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا