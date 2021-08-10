شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر من بث رسائل وهمية تنتحل صفة الجهات الحكومية.. وهذه عقوبة المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت النيابة العامة تحذيرها من أي أنشطة تنطوي على بث روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أوخدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير .

وأكدت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقا لقرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442 هـ.

وأشارت النيابة العامة إلى أن غرامة ارتكاب هذه الجريمة هي السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات ، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.