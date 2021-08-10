السيسي يستقبل مستشار الأمن الوطني للإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول اللقاء التباحث حول عدد من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، خاصة في الشق الاقتصادي والتجاري.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا مناقشة جهود تعزيز الاستثمارات الإماراتية المصرية المشتركة في مصر في مختلف القطاعات.

Egyptian Presidency

من ناحيته، أشاد الشيخ طحنون بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ظل العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد، وهو ما يوفر فرصاً غير مسبوقة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، والتطلع لأن تمتد تلك العلاقات الاستراتيجية إلى الأجيال المستقبلية.

من جانبه؛ أشاد السيسي بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والإمارات، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات.

وأعرب عن تطلع مصر لتعزيزها خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البلدين بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخاً للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها.