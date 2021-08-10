شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السودانى يؤكد الاستعداد للتعاون المطلق مع المحكمة الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب العام السودانى مبارك محمود، استعداد النيابة العامة للتعاون المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية فى كافة القضايا وخاصة قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم.

واستقبل النائب العام السوداني، اليوم الثلاثاء، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان والوفد المرافق له، وهنأ النائب العام، مدعى المحكمة الجنائية الدولية بمناسبه توليه المنصب بعد انتخابه خلفا للمدعية السابقة فاتو بنسودا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الجانبين بحثا التعاون بين النيابة والمحكمة الجنائية فيما يخص جرائم الحرب ورموز النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية.

وأشاد المدعى العام للمحكمة الجنائية بمستوى التعاون الذى تجده المحكمة من المؤسسات السودانية كافة، لافتا إلى أن هذه تعد ثانى زيارة خارجية له منذ توليه منصبه مما يعكس الاهتمام الذى توليه المحكمة لقضايا دارفور وضرورة انصاف ضحاياها بعدم افلات المتهمين من العقاب.

واتفق الجانبان، فى نهاية الاجتماع، على مواصلة العمل المشترك بما يُمكن من إنجاز كافة الملفات وتتويج التفاهمات بتقديم المتهمين للعدالة.