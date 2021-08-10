شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات فى الجزائر إلى 16 شخصاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات التى اندلعت، فى ولاية تيزى وزو شرق الجزائر العاصمة، إلى 16 شخصاً، اليوم الثلاثاء، حسب ما أفادت "الشرق بلومبرج".

وبحسب الإذاعة المحلية للولاية، تحاول فرق الحماية المدنية إخماد 31 حريقاً فى 14 ولاية شمال البلاد، 10 منها فى تيزى وزو، وهى واحدة من أكثر المدن تعداداً للسكان فى منطقة القبائل، كما اندلعت 4 حرائق أخرى فى جيجل شرقى البلاد.

وذكرت الحماية المدنية فى بيان على "تويتر"، أن الحرائق اندلعت أيضاً فى غابات 13 ولاية أخرى أهمها فى جيجل والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها فى شرق البلاد.